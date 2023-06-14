В Швеции считают, что до достижения договоренности с Турцией по членству в НАТО еще далеко

Переговоры продолжатся, сообщили в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 14 июня. /ТАСС/. Представитель Швеции на переговорах о вступлении в НАТО Оскар Стенстрём после встречи с турецкими коллегами в Анкаре в среду заявил, что стороны еще далеки от достижения договоренности. Переговоры, на которых стороны обсуждают прогресс королевства по вопросу членства в альянсе, продолжатся, добавил он во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал SVT.

"Но мы далеки от цели. Мы предприняли шаги в правильном направлении, - пояснил шведский чиновник. - В очередной раз разговор зашел о том, насколько хорошо Швеция выполняет меморандум, который был подписан в Мадриде почти год назад, и, в частности, насколько хорошо Швеция борется с Рабочей партией Курдистана [РПК] и террором".

"С новым законодательством о борьбе с терроризмом Швеция выполняет все свои обязательства по соглашению", - сказал швед. Стенстрём объяснил турецкой стороне, что Швеция выполнила части меморандума и уделила больше внимания борьбе с РПК. "Мы пообедали в приятной обстановке и договорились очень скоро увидеться", - продолжил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не может рассчитывать на членство в НАТО до саммита в Вильнюсе в июле. "Я не могу это комментировать, но отмечу, что в Турции новое правительство и новые люди практически на всех должностях. Им потребуется время", - сказал Стенстрём.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.