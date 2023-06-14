Швейцарские сенаторы не поддержали создание рабочей группы по санкциям против России

Это предложение было отклонено 30 голосами против семи

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Совет кантонов (малая палата парламента) Швейцарии не поддержал инициативу Национального совета (большая палата) о создании рабочей группы, которая следила бы за соблюдением санкций против России и Белоруссии. На состоявшемся в среду заседании малой палаты это предложение было отклонено 30 голосами против семи.

Как сообщила парламентская пресс-служба, инициатива Национального совета предусматривала создание "специальной рабочей группы для обнаружения и блокирования, до неоспоримого прояснения ситуации, швейцарских авуаров богатых российских и белорусских граждан, фигурирующих в санкционном списке", в связи с событиями на Украине. Предполагалось, что эта группа "даст возможность модифицировать" работу Государственного секретариата экономики (SECO), который призван следить за соблюдением режима санкций таким образом, чтобы он "искал авуары более активно".

Однако выступивший в ходе дискуссии министр экономики Швейцарии Ги Пармелен напомнил, что правительство страны не поддерживает создание парламентом специальной рабочей группы по санкциям против России и Белоруссии. "Возможно, мы не совершенны в том, что касается контроля, но нам не приходится краснеть по сравнению с тем, как обстоят дела в международном плане", - сказал он. Тем самым министр дал понять, что принимаемые Швейцарией санкционные меры не менее эффективны, чем аналогичные шаги других стран. Пармелен напомнил, что Федеральный совет (правительство) недавно дал согласие на укрепление кадрового состава SECO, где открыты 10 дополнительных ставок специалистов.

За создание комиссии по санкциям в отношении Москвы и Минска в Швейцарии ратуют прежде всего левые партии. В свою очередь швейцарское правительство в апреле отказалось присоединяться к международной целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) - многостороннему органу стран Запада, занимающемуся поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкций. Как напомнила парламентская пресс-служба, ранее послы стран Группы семи обратились с письмом к властям Швейцарии, призвав их активнее сотрудничать в поиске российских авуаров. Посол США Скотт Миллер заявил, что Швейцария могла бы заблокировать активы на сумму от 50 до 100 млрд франков в дополнение к уже замороженным 7,5 млрд франков (более $8,3 млрд). Федеральный совет отверг эти упреки, пояснив, что замороженная сумма выглядит "почетно" на фоне действий других стран. Она составляет около трети средств, заблокированных во всем Евросоюзе.

В целевую группу REPO входят министры финансов и юстиции США, представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, а также Еврокомиссии.

Берн поддержал санкции ЕС

Не участвующая в ЕС Швейцария ранее поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. По данным SECO, в стране заморожены российские активы на сумму 7,5 млрд франков и 15 объектов недвижимости. В свою очередь швейцарское правительство сообщило 10 мая, что средства ЦБ РФ в Швейцарии составляют около 7,4 млрд франков (более $8,21 млрд).

Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.