Слушания о запрете партии "Шор" в Конституционном суде Молдавии перенесли на 19 июня

Правительство страны ранее направило в КС запрос о запрете партии, которая проводила в Кишиневе акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и кабинета министров

КИШИНЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии перенес на 19 июня дальнейшее рассмотрение запроса правительства о запрете деятельности оппозиционной партии "Шор".

"В суде завершились прения сторон. Суд объявляет паузу до 19 июня, когда <...> состоится обсуждение решения", - объявил председатель КС Николай Рошка.

В ноябре 2022 года правительство направило в КС запрос о запрете партии "Шор", которая проводила в Кишиневе акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и кабинета министров. Их участники обвиняли власти в неспособности справиться с экономическим кризисом, указывали на выросшие в несколько раз цены на продовольствие, газ, электричество, рекордную за последние 20 лет инфляцию.

Власти Молдавии обвинили партию "Шор" в попытке дестабилизировать ситуацию в стране и нарушении правил финансирования партии. Венецианская комиссия, куда обратился КС с просьбой дать оценку запросу кабинета, указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений. Однако, добавили в организации, последнее слово остается за молдавскими судьями.