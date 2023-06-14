14 июня, 14:30

Алжир намерен вывести отношения с Россией на уровень стратегического партнерства

По словам президента страны Абдельмаджида Теббуна, несмотря на текущую геополитическую конъюнктуру, Алжир всегда стремится сблизиться с РФ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Алжир рассчитывает добиться стратегического партнерства с Москвой во всех направлениях, включая сотрудничество в экономике и по линии БРИКС. Об этом заявил в среду президент Алжира Абдельмаджид Теббун на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Политически наши отношения отличные. Они не менялись на протяжении шестидесяти лет. Но экономические - наоборот. Торговля на низком уровне, который несопоставим с уровнем в политической сфере. Поэтому я рассчитываю, что этот [мой] визит поможет продвинуться в достижении стратегического партнерства, которое позволит обоим народам и государствам перейти на новую стадию", - отметил алжирский лидер.

По его словам, несмотря на текущую геополитическую конъюнктуру, Алжир всегда стремится сблизиться с Россией. "Быть партнерами в БРИКС, - продолжил он. - Чтобы мы использовали национальные валюты во взаиморасчетах, поскольку мы друзья. Нам предстоит большая работа, чтобы достичь всего запланированного". 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаАлжирРоссияТеббун, Абдельмаджид
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