Алжир намерен вывести отношения с Россией на уровень стратегического партнерства

По словам президента страны Абдельмаджида Теббуна, несмотря на текущую геополитическую конъюнктуру, Алжир всегда стремится сблизиться с РФ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Алжир рассчитывает добиться стратегического партнерства с Москвой во всех направлениях, включая сотрудничество в экономике и по линии БРИКС. Об этом заявил в среду президент Алжира Абдельмаджид Теббун на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Политически наши отношения отличные. Они не менялись на протяжении шестидесяти лет. Но экономические - наоборот. Торговля на низком уровне, который несопоставим с уровнем в политической сфере. Поэтому я рассчитываю, что этот [мой] визит поможет продвинуться в достижении стратегического партнерства, которое позволит обоим народам и государствам перейти на новую стадию", - отметил алжирский лидер.

По его словам, несмотря на текущую геополитическую конъюнктуру, Алжир всегда стремится сблизиться с Россией. "Быть партнерами в БРИКС, - продолжил он. - Чтобы мы использовали национальные валюты во взаиморасчетах, поскольку мы друзья. Нам предстоит большая работа, чтобы достичь всего запланированного".