Шольц ушел от ответа на вопрос о новых сообщениях СМИ по взрывам на "Северных потоках"

По словам канцлера, предоставление информации о ходе расследования находится в компетенции Генпрокуратуры ФРГ

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц ушел от ответа на вопрос, планирует ли он обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским новые сообщения СМИ о возможной причастности Киева к диверсиям на "Северных потоках".

"Данные спецслужб остаются секретными, и, если все будет нормально, то и останутся таковыми", - заявил он в среду на пресс-конференции в Берлине. "Что я могу вам сказать, так это то, что мы на очень ранней стадии приняли решение сделать все для расследования происшедшего", - отметил канцлер, добавив, что оно проводится в сотрудничестве с "международными партнерами". По его словам, предоставление информации о ходе расследования находится в компетенции Генпрокуратуры ФРГ.

Как сообщила в минувший вторник нидерландская вещательная компания NOS, сведения о подготовке украинской стороной подрыва газопроводов были получены Службой военной разведки и безопасности Нидерландов (MVID) от информатора еще в июне 2022 года. Ведомство незамедлительно передало полученные сведения коллегам из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), а также европейским странам, в числе которых была названа Германия.

Как писала газета Die Zeit, ЦРУ после этого предостерегло украинскую сторону от осуществления теракта. По данным СМИ, диверсанты должны были напрямую отчитываться о своих действиях главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.