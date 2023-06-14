14 июня, 14:46

Сийрято заявил, что урегулировать украинский кризис можно при соглашении между США и РФ

Глава МИД Венгрии отметил, что "все события в регионе показывают, что война не движется в сторону прекращения"

СТАМБУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает невозможным урегулирование в ближайшее время украинского кризиса. Оно возможно только на основе заключения соглашения между США и Россией, сказал министр в среду Anadolu.

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"Без военной помощи, которые США оказывают Украине, она не сможет противостоять России. Обеспечение устойчивого мира зависит от соглашения между Вашингтоном и Москвой", - отметил Сийярто.

По его утверждению, "все события в регионе показывают, что война не движется в сторону прекращения. Подготовка украинских военных в странах Европы и "глубокое присутствие в войне США" говорят в пользу того, что она в ближайшее время не завершится", - полагает венгерский министр. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВенгрия
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