Сийрято заявил, что урегулировать украинский кризис можно при соглашении между США и РФ

Глава МИД Венгрии отметил, что "все события в регионе показывают, что война не движется в сторону прекращения"

СТАМБУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает невозможным урегулирование в ближайшее время украинского кризиса. Оно возможно только на основе заключения соглашения между США и Россией, сказал министр в среду Anadolu.

"Без военной помощи, которые США оказывают Украине, она не сможет противостоять России. Обеспечение устойчивого мира зависит от соглашения между Вашингтоном и Москвой", - отметил Сийярто.

По его утверждению, "все события в регионе показывают, что война не движется в сторону прекращения. Подготовка украинских военных в странах Европы и "глубокое присутствие в войне США" говорят в пользу того, что она в ближайшее время не завершится", - полагает венгерский министр.