Венгрия и Турция будут информировать друг друга по вступлению Швеции в НАТО

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что правительство его страны поддерживает вступление Швеции в альянс, но решение предстоит принять парламенту "с учетом оскорблений", которые были нанесены Будапешту Стокгольмом

СТАМБУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Венгрия и Турция договорились обмениваться информацией по вопросу вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы договорились с Турцией информировать друг друга о шагах, которые будут предприняты в этом вопросе в будущем", - сказал он в интервью Anadolu Ajansı. Министр добавил, что обсуждал этот вопрос с новым главой турецкого МИД Хаканом Фиданом.

По словам Сийярто, правительство Венгрии поддерживает вступление Швеции в НАТО, однако окончательное решение предстоит принять парламенту "с учетом оскорблений", которые были нанесены Будапешту Стокгольмом. "В частности, Швеция обвиняла Венгрию в том, что в стране нет демократии. Подобная критика может стать причиной неодобрения членства Швеции в НАТО", - отметил министр, обвинив королевство во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее в среду, что ждет от Швеции применения на практике антитеррористических законов, от чего зависит одобрение заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

Турция с мая 2022 года блокирует вступление Швеции в НАТО, требуя, в частности, выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, получивших там политическое убежище. В Стокгольме утверждают, что выполнили все условия Анкары на основе меморандума, подписанного в Мадриде в июне 2022 года, а вопрос экстрадиции конкретных лиц должен решать суд, так как это находится вне компетенции правительства.