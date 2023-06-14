14 июня, 15:13
Военная операция на Украине

Украина получит из Швеции 250 миноискателей для устранения последствий разрушения ГЭС

Стоимость направляемых приборов составляет $1,6 млн

СТОКГОЛЬМ, 14 июня. /ТАСС/. Швеция направит Украине 250 миноискателей для устранения последствий разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом говорится в среду в пресс-релизе правительственной канцелярии.

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Миноискатели предназначены для поиска противопехотных мин и кассетных боеприпасов, которые вместе со смытым водой грунтом могли быть перемещены с мест изначальной установки в районы с гражданским населением, в том числе и вдали от береговой линии и пойм.

"Шведская помощь в виде 250 миноискателей ускорит работы по разминированию", - заявил министр по делам гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин. Он отметил, что мины "представляют серьезную угрозу жизни и здоровью гражданского населения района".

Стоимость направляемых миноискателей составляет 15 млн крон ($1,6 млн). 

Теги:
ШвецияУкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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