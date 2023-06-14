Испанский министр в знак протеста пропустит встречу НАТО с оборонными компаниями

По данным El Confidencial, в Испании недовольны решением альянса не включать компании королевства в список предприятий военной промышленности

МАДРИД, 14 июня. /ТАСС/. Власти Испании недовольны решением руководства НАТО не включать компании королевства в список предприятий военной промышленности, представители которых примут участие в четверг в первой встрече с министрами обороны альянса в Брюсселе. Об этом сообщила в среду газета El Confidencial.

По ее информации, мероприятие пройдет в рамках встреч глав оборонных ведомств НАТО. В знак несогласия с решением альянса по испанским компаниям министр обороны королевства Маргарита Роблес не будет принимать участие в этой встрече. В списке участников также нет предприятий из других государств, например, из Нидерландов. Как пишет издание, существует некая неопределенность относительно того, какова реальная цель этой первой встречи министров и представителей компаний.

В свою очередь, по версии газеты El País, всего в мероприятии примут участие представители 18 предприятий из разных стран НАТО. На встрече будут подниматься вопросы увеличения производства, а также стандартизации артиллерийских снарядов. При этом Роблес будет присутствовать на остальных запланированных в рамках НАТО встречах.

Оборонная промышленность представляет для Испании около 50 тыс. рабочих мест, ее доля составляет 1,4% ВВП.