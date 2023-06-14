Эмиссар КНР считает недопустимым разжигание конфликта на Украине, чреватого ядерной войной

По словам Ли Хуэя, у Китая нет личных интересов в украинском вопросе

ПЕКИН, 14 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй считает недопустимым разжигание украинского кризиса, которое может привести к крупномасштабной или даже ядерной войне. Об этом он написал в статье, опубликованной в среду газетой "Жэньминь жибао".

"Конфликты в конечном счете могут быть прекращены только путем переговоров. Чем раньше мы увидим прекращение огня и переговоры, тем скорее появится надежда на мир, - отметил Ли Хуэй. - При проблеске надежды на мир нужно предпринимать конструктивные усилия, а не допускать затягивания конфликтов, не говоря уже о подливании масла в огонь и доведении локального конфликта до крупномасштабной или даже ядерной войны".

Ли Хуэй сообщил, что во время его визита на Украину, в Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию все стороны выразили обеспокоенность по поводу эскалации текущего кризиса и риска его распространения. "Безопасность ядерных объектов в зоне конфликта вызывает серьезную озабоченность у всех сторон", - сказал дипломат, отметив, что в случае ядерной аварии ни одна страна не сможет изолировать себя от ее последствий.

Он добавил, что риски, связанные с продовольственной безопасностью, энергетической безопасностью и безопасностью трансграничной инфраструктуры, вызванные этим кризисом, все еще сохраняются.

По словам спецпредставителя КНР, у Китая нет личных интересов в украинском вопросе, Пекин не занимается сколачиванием "маленьких кружков" и не подливает масла в огонь конфликта и "не пользуется моментом для наживы".

Ли Хуэй подчеркнул, что для разрешения этого кризиса, "у которого очень сложные истоки и далекоидущие последствия", нужно способствовать не только скорейшему миру, но и "установлению сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности". "Исходя из этого, международное сообщество должно придерживаться общей, комплексной, кооперативной и устойчивой концепции безопасности, чтобы лучше поддерживать мир и стабильность во всем мире", - указал дипломат.

Дипломатическое турне спецпредставителя КНР

Ли Хуэй с 15 по 26 мая посетил Киев, Варшаву, Париж, Берлин, Брюссель и Москву для обсуждения украинского конфликта. В ходе поездки он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, с дипломатами указанных стран, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В ходе переговоров Ли Хуэй указывал, что Пекин придерживается документа "Позиция Китая в отношении политического решения украинского кризиса" и четырех предложений, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином.

В марте 2022 года Си Цзиньпин сформулировал четыре предложения в отношении конфликта на Украине: необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, следует уважать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран и поддерживать все усилия по мирному урегулированию кризиса. В дальнейшем эти принципы легли в основу официальной позиции КНР по политическому решению украинского кризиса.

Ли Хуэй занимал должность заместителя министра иностранных дел Китая с 2008 по 2009 год. Он был чрезвычайным и полномочным послом КНР в России с 2009 по 2019 год.