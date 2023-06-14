Белый дом считает, что КНР демонстрирует заинтересованность в дипломатии с США

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл заявил, что Китай пересмотрел подход к дипломатии с его страной

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что Китай, по сути, пересмотрел за последние месяцы подход к дипломатии с Соединенными Штатами и теперь демонстрирует заинтересованность в таком взаимодействии.

"Мы слышали от неофициальных собеседников лишь несколько месяцев назад, что Китай ставит крест на дипломатии с Соединенными Штатами. Но, конечно, мы видим в последнее время иные сигналы, наводящие на мысль о том, что они (китайские власти - прим. ТАСС) понимают: дипломатия с Вашингтоном все еще важна", - заявил в среду координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл. Он выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящему визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин.

"Не буду строить умозаключения о том, почему они (китайские официальные лица - прим. ТАСС) пришли к такому выводу. Речь может идти об экономической обеспокоенности. Или, возможно, они тоже видят некоторые риски, связанные со случайностями и непреднамеренными действиями. Или, возможно, они видят эффективность нашего взаимодействия с нашими союзниками и партнерами и не хотят оказаться в еще большей изоляции. Может иметься обеспокоенность по поводу наших шагов, касающихся технологий. Или комбинация причин", - сказал представитель Белого дома.

"Простой факт заключается в следующем: мы (США - прим. ТАСС) считаем, что у обеих сторон есть интерес к поддержанию последовательных, ясных и открытых линий связи. И мы (должностные лица американской администрации - прим. ТАСС) стремимся обеспечить именно это", - добавил Кэмпбелл.

Как ранее объявили Госдепартамент США и МИД КНР, Блинкен будет находиться в Пекине 18-19 июня.