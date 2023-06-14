Основатель Microsoft заявил, что у Китая есть "огромный опыт" в борьбе с климатическими изменениями, в обеспечении доступа к медицине и продовольствию

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые с 2019 года прибыл в Китай по делам своего благотворительного фонда. Соответствующую публикацию он разместил в среду в Twitter.

"Я только что впервые с 2019 года приземлился в Пекине, где я рад оказаться вместе с партнерами, которые на протяжении 15 лет вместе с фондом Gates Foundation работали над устранением глобальных вызовов в сфере здравоохранения и развития", - написал Гейтс. По его словам, активистам удалось добиться успехов в борьбе с детской смертностью и бедностью. "Но глобальные кризисы отбросили нас назад", - отметил он.

Гейтс заявил, что у Китая есть "огромный опыт" в борьбе с климатическими изменениями, в обеспечении доступа к медицине и продовольствию. "Нужно, чтобы тот прогресс был доступен людям по всему миру", - сказал миллиардер, подчеркнув уязвимость населения африканских стран. "В связи с этим далее я направлюсь в Западную Африку", - добавил он.

В конце мая Китай посетил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. С ним встретились министр иностранных дел КНР Цинь Ган, министр промышленности и информатизации Цзинь Чжуанлун, а также министр коммерции Ван Вэньтао.