США заявили, что борются с разведывательной и военной деятельностью КНР за рубежом

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл сообщил, что Пекин предпринимает попытки "расширить операции по сбору разведывательной информации" за рубежом

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты противостоят усилиям Китая, связанным с его разведывательной и военной деятельностью за рубежом. Об этом заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, выступая в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящему визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин.

По версии советника американского лидера, Пекин предпринимает попытки "расширить операции по сбору разведывательной информации" за рубежом, создавать в других странах свои новые "военные объекты", а также комплексы, связанные с космической программой КНР. "И мы боремся с этими усилиями в общемировом масштабе, во многих точках, включая Латинскую Америку. Вдаваться во все подробности не стану, скажу просто, что, по мнению наших аналитиков, во многих точках мы создали препятствия амбициям китайской стороны, замедлили темпы их реализации или даже остановили их", - отметил Кэмпбелл.

Американская администрация утверждала ранее на этой неделе, что Китай на протяжении последних нескольких лет использует базу на Кубе для ведения радиоэлектронной разведки в отношении Соединенных Штатов. Эта деятельность, по мнению правительства США, началась еще до вступления в должность в январе 2021 года американского президента Джо Байдена. Между тем МИД КНР опроверг информацию о шпионаже против США с Кубы. В схожем ключе первую публикацию на эту тему в американской печати прокомментировали и в кубинском внешнеполитическом ведомстве.