Кулеба назвал "танком без пушки" идею Совета НАТО - Украина без предоставления членства

По словам украинского министра иностранных дел, Украина нужна НАТО в качестве страны-члена, а не привилегированного партнера

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сравнил с "танком без пушки" обещание создать Совет НАТО - Украина без предоставления Киеву ускоренного пути вступления в альянс. Об этом Кулеба написал в Twitter, сообщив о своем телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"В нашем разговоре я поблагодарил Анналену Бербок за поддержку. Мы обсудили Вильнюс (саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля - прим. ТАСС)", - указал глава украинского МИД. "Позиция Украины ясна: создание Совета НАТО - Украина без того, чтобы сделать сильный шаг в направлении членства, это все равно что предоставить танк без пушки", - добавил Кулеба. Он высказал мнение, что Украина нужна НАТО в качестве страны-члена, а не привилегированного партнера.

1 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не предложит Киеву ускоренный путь вступления, но готов повысить статус комиссии НАТО - Украина до совета, в котором Украина будет участвовать на равных вместе с другими членами организации.