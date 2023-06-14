Президент Алжира вернул в гимн страны строки, где упоминается колониальная роль Франции

Эти строки убрали из гимна по решению бывшего президента АНДР Шадли Бенджедида в 1986 году

ТАСС, 14 июня. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписал указ, в соответствии с которым в национальный гимн, известный как "Кассаман", возвращаются строки с упоминаем Франции как колониальной державы. Об этом сообщает в среду информационный портал Maghreb aktu.

"Кассаман" был написан в середине 1950-х годов и стал гимном Алжирской Народной Демократической Республики (АНДР) после обретения страной независимости от Франции в июле 1962 года.

В алжирский национальный гимн возвращены следующие строки:

"О, Франция, время пустословий закончилось.

Мы его закрыли, как закрывают книгу.

О, Франция! Приготовься, настал день, когда тебе надо платить по счетам.

Вот наш ответ, наша революция вынесет свой приговор.

Потому что мы решили - Алжир будет жить,

Будьте тому свидетелями!"

Как отмечают наблюдатели, восстановленные строки убрали из гимна по решению бывшего президента АНДР Шадли Бенджедида в 1986 году. Считается, что это было сделано по политическим соображениям. Тогда вместо пяти куплетов осталось четыре.

Алжир был колонией Франции в период с 1830 по 1962 год. Независимость от Франции североафриканская страна получила по итогам национально-освободительной войны, длившейся с 1954 по 1962 год.

Власти и общественные организации Алжира много лет требуют от Парижа официальных и исчерпывающих извинений за преступления, совершенные в колониальный период.