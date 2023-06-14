В ООН призвали избегать эскалации в связи со словами Лукашенко о ядерном оружии

Президент Белоруссии ранее заявил, что размещаемое Россией в Белоруссии тактическое ядерное оружие втрое мощнее, чем бомбы, примененные США в Хиросиме и Нагасаки

ООН, 14 июня. /ТАСС/. ООН считает необходимым избегать действий, которые могут привести к эскалации, и придерживаться обязательств по нераспространению ядерного оружия. Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о мощности размещаемого на территории страны ядерного оружия.

"Как мы говорили ранее, все ядерные и неядерные государства должны строго следовать обязательствам, принятым в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. В данный момент ядерные риски и так тревожно высоки. Необходимо любой ценой избегать всех действий, которые могут вести к ошибкам в расчетах и эскалации, последствия которой будут катастрофическими", - сказал он.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещаемое Россией в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО) втрое мощнее, чем бомбы, примененные США в Хиросиме и Нагасаки.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 9 июня на встрече с Лукашенко Путин сообщил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него.