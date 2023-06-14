14 июня, 17:17
Военная операция на Украине

В армии Китая заявили, что США используют Украину как "пушечное мясо" против России

По мнению генерал-лейтенанта НОАК, новые поставки вооружений со стороны Вашингтона только продлевают конфликт

ГОНКОНГ, 14 июня. /ТАСС/. Правительство США через непрекращающиеся поставки вооружений используют Украину в качестве "пушечного мяса" против России. Об этом в среду заявил гонконгскому изданию The South China Morning Post генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэй.

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"США использовали Украину как пушечное мясо в своей борьбе с Россией для того, чтобы у них стало одним конкурентом и стратегическим соперником меньше, если Москва проиграет войну", - указал он.

Как добавил Хэ Лэй, новые поставки вооружений со стороны Вашингтона только продлевают конфликт. "Я хотел бы спросить США о том, действительно ли они хотят мира? Хотите ли вы быть темной рукой за кулисами или же серьезно настроены быть другом, который несет мир", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Как указал Хэ Лэй, для Пекина нынешний кризис на Украине стал неожиданностью. "Китай очень беспокоится и сожалеет, что к настоящему времени мы так и не увидели перспективы мира", - добавил китайский генерал. Он также опроверг утверждения о том, что Пекин пытался убедить Киев пойти на территориальные уступки для заключения мира.

Во вторник Вашингтон сообщил о выделении Украине нового американского пакета оружия и военной техники на сумму $325 млн. 

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