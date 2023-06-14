В ООН в связи с визитом Блинкена в КНР считают, что мир выиграет от диалога США и Китая

Визит американского госсекретаря запланирован на 18-19 июня

ООН, 14 июня. /ТАСС/. Мировое сообщество получит выгоду в случае развития диалога между Пекином и Вашингтоном, особенно по вопросам технологий и климата. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предстоящий 18-19 июня визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

"Все, что может привести к улучшению сотрудничества, развитию диалога, снижению напряженности между Пекином и Вашингтоном, должно приветствоваться, - сказал Дюжаррик. - Мир выиграет от развития диалога между Пекином и Вашингтоном по многим вопросам, особенно по технологиям и изменению климата".