14 июня, 17:39,
обновлено 14 июня, 18:10

США направили на Ближний Восток истребители F-22 из-за активности ВКС РФ

Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты направили на Ближний Восток истребители 5-го поколения F-22 Raptor из-за якобы возросшей активности ВКС РФ. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).

Как следует из заявления, F-22 размещены в зоне ответственности СЕНТКОМ в рамках "многосторонней демонстрации поддержки и возможностей в свете возросшего небезопасного и непрофессионального поведения российской авиации в регионе".

Глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла в свою очередь отметил, что якобы "регулярное нарушение мер деконфликтинга" российской авиацией "повышает риск эскалации или просчета". "Вместе с нашими партнерами и союзниками мы привержены повышению безопасности и поддержанию стабильности в регионе", - заверил он.

В марте глава СЕНТКОМ утверждал, что российские штурмовики с вооружением регулярно летают над американскими базами в Сирии, пытаясь провоцировать американцев. По словам Куриллы, российские ВКС якобы "значительно" увеличили число таких маневров с начала марта.

Между Россией и США действует механизм деконфликтинга для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве над Сирией. В заявлении Центрального командования не уточняется, где именно будут базироваться американские истребители. 

Теги:
СШАРоссия
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