Британские истребители вновь подняли навстречу самолетам ВКС РФ у границ НАТО

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании были подняты в среду в воздух с базы в Эстонии навстречу самолетам ВКС России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ВВС Соединенного Королевства.

Typhoon ВВС Великобритании из 140-го экспедиционного авиакрыла в Эстонии были подняты сегодня во второй половине дня для перехвата Ил-20 [по кодификации НАТО] "Лысуха" и двух Су-27 [по кодификации НАТО] "Фланкер-Б" ВКС РФ, которые летели поблизости от воздушного пространства НАТО. Российские самолеты не придерживались международных норм, не устанавливая связь взаимодействия с соответствующим районом полетной информации", - сказано в сообщении.

8 июня самолеты ВВС Великобритании и Швеции поднимались в небо навстречу российскому разведывательному самолету ВКС РФ Ил-20, следовавшему в сопровождении истребителя Су-27, а на следующий день истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании были подняты в воздух с эстонского аэродрома Эмари навстречу российским транспортникам Ан-12 и Ан-72, которые направлялись в Калининградскую область. Затем Typhoon были перенаправлены навстречу группе российских самолетов, состоявшей из двух бомбардировщиков Ту-22М и двух истребителей Су-30, летевших над акваторией Финского залива и Балтийского моря.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.