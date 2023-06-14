Шольц сообщил об "очень активных" переговорах о гарантиях безопасности для Украины

По словам канцлера ФРГ, западные страны убеждены в необходимости продолжения поддержки Киева

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что западные страны ведут очень активные конфиденциальные переговоры между собой и с Киевом о гарантиях безопасности для Украины.

"С точки зрения будущего нам необходимо вести дискуссии о гарантиях безопасности для Украины. В связи с этим мы уже давно начали этот диалог с нашими важнейшими союзниками, которые обладают соответствующей мощью, и все активнее ведем его с Украиной", - сказал Шольц в среду на пресс-конференции в Берлине. "На них, конечно, речь идет о том, чтобы подготовить почву для обеспечения безопасности в ситуации, когда война закончится", - заметил он.

"Но сейчас это очень доверительные переговоры, а также очень активные. Мы надеемся, что в подходящий момент придем к взаимопониманию между Украиной и странами, которые со своей стороны хотят ей предоставить гарантии", - подчеркнул канцлер. По его словам, предметом диалога являются, помимо прочего, поставки оружия Украине, чтобы она могла себя защищать.

Шольц отметил, что западные страны убеждены в необходимости продолжения поддержки Киева. "Мы продолжим это делать до тех пор, пока это будет необходимо и пока Украине придется защищаться". Канцлер снова выступил против заморозки конфликта и достижения навязанного Киеву мира.