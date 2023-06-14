14 июня, 19:00

В Белом доме заявили об отсутствии информации о возможной встрече лидеров КНР и США

Представителя Белого дома просили прокомментировать перспективы такого контакта в свете официального объявления о визите американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Договоренностей о возможной новой личной встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в настоящее время нет. Об этом сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я не могу сейчас говорить об очной встрече с президентом Си [председателем КНР Си Цзиньпином] нашего президента", - заявила представитель Белого дома. Ее просили прокомментировать перспективы такого контакта в свете официального объявления о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин 18-19 июня. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, ДжоБлинкен, Энтони
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