В Белом доме заявили об отсутствии информации о возможной встрече лидеров КНР и США

Представителя Белого дома просили прокомментировать перспективы такого контакта в свете официального объявления о визите американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Договоренностей о возможной новой личной встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в настоящее время нет. Об этом сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я не могу сейчас говорить об очной встрече с президентом Си [председателем КНР Си Цзиньпином] нашего президента", - заявила представитель Белого дома. Ее просили прокомментировать перспективы такого контакта в свете официального объявления о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин 18-19 июня.