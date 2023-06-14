Киев требует членства в НАТО, Брюссель считает потери техники. События вокруг Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил факт потерь Вооруженными силами Украины (ВСУ) западной техники, отметив, что альянс ожидает информации по этому поводу от министра обороны Украины Алексея Резникова.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал нежелание НАТО принимать в свои ряды Украину.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Группировка российских войск "Восток" отразила атаки двух мотопехотных рот ВСУ на времевском выступе в районе населенного пункта Макаровка (ДНР), сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он отметил, что в ходе боевых действий уничтожены четыре танка и семь боевых бронированных машин противника. В районе населенного пункта Пречистовка (ДНР) успешно отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ, противник потерял пять танков и пять боевых бронированных машин.

За сутки силы РФ ликвидировали группу диверсантов на краснолиманском направлении и пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении, продолжил Конашенков. Всего с 4 июня на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях ВСУ потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, сказал он, отметив, что все попытки противника наступать на указанных направлениях были безуспешными.

Минувшей ночью ВС РФ "нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства", заявил Конашенков, подчеркнув, что все цели были успешно поражены.

НАТО подтверждает потери

Генсек НАТО подтвердил потери западной техники ВСУ, отметив, что альянс ожидает 15 июня информации на эту тему от министра обороны Украины.

Главы военных ведомств стран НАТО обсудят на заседании 15 июня в Брюсселе долгосрочную программу военной помощи Украине, отметил Столтенберг. Министры также обсудят подготовку украинских летчиков, так как это откроет возможность поставлять Украине истребители F-16. По данным Минобороны Нидерландов, центр подготовки украинских пилотов для управления F-16 будет размещен в одной из стран Восточной Европы.

Столтенберг подчеркнул, что предстоящее заседание пройдет в рамках подготовки к июльскому саммиту альянса в Вильнюсе, который пошлет "сильный сигнал о поддержке Украины и о ее будущем в составе НАТО". Ранее генсек заявлял, что пока не пришло время принимать Украину в альянс и высказался за создание Совета НАТО - Украина.

Глава украинского МИД сравнил с "танком без пушки" обещание создать Совет НАТО - Украина без предоставления Киеву ускоренного пути вступления в альянс.

Проект мирного договора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава российского государства Владимир Путин передал ему проект стамбульских договоренностей между Москвой и Киевом, в котором якобы содержался пункт об "аренде Крыма". Речь идет о проекте договора, который обсуждали делегации России и Украины весной 2022 года в Стамбуле и который предполагал прекращение боевых действий. Накануне Путин рассказал, что соглашение было "неплохим", Москва и Киев даже его парафировали, но украинские власти "просто выбросили его потом, и все". Российский лидер не раскрывал содержание документа.

Крым является неотъемлемой частью России, никакие договоренности об "аренде" полуострова с Украиной не обсуждались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Плотину можно восстановить

Плотина Каховской ГЭС, поврежденная в результате удара украинских войск, подлежит восстановлению, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Он также пообещал, что в кратчайшие сроки будут восстановлены и территории области, подтопленные в результате разрушения дамбы. В зоне чрезвычайной ситуации будет обеспечена санитарная и экологическая безопасность, добавил Сальдо.

По данным председателя регионального правительства Андрея Алексеенко, общий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и социальных объектов приближается к 40 млрд рублей. Сумма будет корректироваться по мере отступления воды, оценка реального состояния зданий, объектов и оборудования в зоне ЧС продолжается, добавил он.

16 стран Евросоюза предложили Киеву помощь в преодолении последствий прорыва плотины Каховской ГЭС, сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК). ЕС, в частности, развернул три мобильные станции очистки воды производительностью 120 тыс. литров в сутки. Кроме того, Украине предоставлены автоцистерны, водяные насосы, лодки, спасательное оборудование, генераторы и другая помощь для спасения жизней в пострадавших районах, пояснили в ЕК.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.