Автомобилям с сербскими номерами запретили въезд в Косово

Ведомства приняли решение усилить уровень пограничного контроля из соображений безопасности, заявили в правительстве непризнанной республики

БЕЛГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова приняли решение запретить въезд на территорию края автомобилям с сербскими номерными знаками. Об этом в среду заявил пресс-секретарь правительства непризнанной республики Перпарим Криезиу.

"Ведомства приняли решение усилить уровень пограничного контроля из соображений безопасности. В качестве экстренного шага было принято решение о запрете въезда транспортных средств с сербскими номерными знаками в Косово, пока продолжается анализ ситуации органами безопасности", - приводит его слова портал Kosovo Online.

Во вторник сербские СМИ сообщили, что представители правоохранительных органов республики задержали в центральной части страны трех вооруженных косовских спецназовцев. Президент Сербии Александар Вучич, находившийся в этот момент на приеме в посольстве РФ по случаю празднования Дня России, получив информацию об инциденте, поблагодарил российскую сторону за организацию мероприятия и приглашение, после чего в срочном порядке покинул диппредставительство. Сообщается, что у задержанных при себе были пистолеты, автоматы, а также средства наблюдения, рации, карты и навигационные системы.