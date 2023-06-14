В Молдавии заявили, что страна выйдет из СНГ, но сохранит выгодные ей соглашения

Как считает министр экономического развития республики Дмитрий Алайба, выход Молдавии из СНГ "неизбежен"

КИШИНЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Молдавия должна как можно скорее выйти из СНГ, но при этом сохранить подписанные в рамках этого объединения соглашения, которые полезны для ее экономики. Такое мнение высказал в среду министр экономического развития республики Дмитрий Алайба.

"Я думаю, что наш выход из СНГ неизбежен, это несовместимо с членством в ЕС, и, вероятно, было бы неправильно и неискренне ждать до последнего момента - выбор народа Молдавии ясен", - сказал Алайба в эфире телеканала N-4. Вместе с тем он подчеркнул, что правительство хочет сохранить экономически выгодные для страны соглашения, которые были подписаны в рамках Содружества.

"Мы проанализировали все соглашения в рамках СНГ, в большинстве из них у нас нет надобности. Но те договоры, которые приносят выгоду предпринимателям, мы не станем разрывать. Молдавия добровольно не покинет ни один рынок. Но из большей части соглашений мы должны выйти, они неэффективны", - пояснил министр.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика в Молдавии в адрес Содружества еще больше ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках объединения, после чего соответствующие решения приняло правительство, отменив несколько документов, подписанных в рамках СНГ. Однако министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Владимир Боля заявил, что республика не собирается денонсировать подписанные в рамках СНГ соглашения, которые связаны с сельским хозяйством, так как это нанесет удар по местным аграриям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявляя о стремлении покинуть Содружество, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.

Курс на разрыв с СНГ резко критикует молдавская оппозиция. Лидер крупнейшей в оппозиции Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что страна не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, Евразийским экономическим союзом и Россией. Он обратил внимание на то, что такая политика нынешних властей ввергла республику в тяжелейший за последние годы кризис, поскольку молдавские экспортеры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, в несколько раз выросли цены на газ и другие закупаемые у РФ энергоносители. По словам Додона, такой курс проводится под диктовку зарубежных кругов и вопреки интересам страны.