Министры турецкого кабмина более восьми часов докладывали Эрдогану планы работы ведомств

Основными в повестке заседания были вопросы экономики, передает телеканал TRT

СТАМБУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Заседание турецкого правительства, состоявшееся в среду под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, продолжалось 8,5 часов. На нем министры представили программы действий возглавляемых министерств, сообщил в среду вечером турецкий лидер в телеобращении к нации. Трансляцию вел телеканал TRT.

"Заседание правительства продолжалось 8,5 часов. Все министры, за исключением находящегося за рубежом главы МИД, представили программу действий возглавляемых министерств", - отметил Эрдоган.

Новый кабмин Турции был сформирован после переизбрания Эрдогана на президентский пост по итогам прошедших в мае президентских выборов. Одной из основных задач правительства, которое практически полностью было обновлено, турецкий лидер называл снижение инфляции. В среду состоялось второе заседание правительства, основными в повестке были вопросы экономики.

Одним из внутриполитических приоритетов новой администрации Эрдоган назвал принятие новой конституции. "Мы хотим продолжить путь во втором столетии нашей республики с новой, гражданской конституцией, объединяющей все слои общества", - сказал турецкий президент.

По словам Эрдогана, Турция будет проводить более активную политику в регионе и на международной арене в целом. В этой связи он заявил о поддержке непризнанной международным сообществом Турецкой Республики Северного Кипра. "Мы продолжим поддержку нашим братьев-киприотов, будем плечом к плечу с ними, не позволим нарушать ни свои, ни их права", - заявил турецкий лидер.