Спикер парламента Грузии заявил, что Запад не требует запретить авиасообщение с Россией

Шалва Папуашвили отметил, что западные партнеры также не призывают Грузию к введению санкций против РФ

ТБИЛИСИ, 14 июня. /ТАСС/. Западные партнеры на переговорах не требуют от Грузии введения санкций против РФ, а также запрета на прямое авиасообщение. Об этом сообщил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью телеканалу Imedi.

"Когда мы разговариваем с нашими [западными] партнерами и объясняем им ситуацию, у всех есть понимание в связи с указанными вопросами. <…> Никто не призывает нас вводить санкции против России и, соответственно, запрещать полеты", - сказал Папуашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси "за неморальную позицию" грузинских властей в этом вопросе.