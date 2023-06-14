Сайты городов Швейцарии подверглись кибератакам

Местные власти утверждают, что за этим стоит хакерская группа NoName

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Сайты Базеля, Цюриха, Лозанны, Женевы и Монтре подверглись в среду кибератакам, приведшим к их временному блокированию. Местные власти обвинили в случившемся хакерскую группу NoName.

Как сообщили в среду власти Базеля, официальный веб-сайт города "был временно недоступен" или работал с задержкой с 08:15 до 11:00 по местному времени из-за DDoS-атаки. Причиной сбоя стала попытка "перегрузить веб-сайты" - хакеры делали по 100 тыс. запросов в секунду. При этом "специалисты вовремя распознали атаку и предприняли контрмеры", поэтому с 11:00 "большинство систем снова заработали без сбоев", и утечки данных не произошло. Подчеркивается, что "атака была инициирована группой NoName", которая за последние несколько дней атаковала федеральные власти и железнодорожную компанию SBB. Пострадали и другие города и кантоны Швейцарии, однако "принятые контрмеры увенчались успехом", утверждают власти Базеля.

В свою очередь муниципалитет Лозанны отметил в сообщении для прессы, что после 08:00 в среду против городских служб была предпринята "информационная атака". Власти Цюриха также заявили о DDoS-атаке в отношении различных сайтов в городе, из-за чего они стали недоступны.

"Ответственность за атаки взяла на себя группа NoName. Однако наш центр не может спекулировать по поводу мотивов хакеров и поэтому не предоставляет никакой информации на эту тему", - заявила в среду газете La Tribune de Genève представитель Национального центра кибербезопасности Швейцарии Манюэлла Зондереггер.

15 июня президент Украины Владимир Зеленский обратится по видеосвязи к швейцарскому парламенту. В связи с этим руководитель фракции Швейцарской народной партии (ШНП) Томас Эши подверг критике решение парламента. Он заявил, что большинство членов ШНП не будут присутствовать на заседании, где будет транслироваться выступление Зеленского. Эши подчеркнул, что "расценивает это появление [Зеленского] как способ повлиять на дебаты в парламенте о поставках оружия и боеприпасов".