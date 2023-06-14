14 июня, 20:53

Глава МИД Венгрии: ООН имеет наибольшие шансы организовать переговоры по Украине

Петер Сийярто отметил, что организация играет важнейшую роль в построении мира, поэтому ее деятельность не должна быть политизирована

БУДАПЕШТ, 14 июня. /ТАСС/. ООН располагает наибольшими возможностями для организации переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, днем ранее принимавший участие в работе Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

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Он отметил, что украинский конфликт обостряется, в соседней стране "гибнет все больше людей, растет риск эскалации". "Большинству, которое выступает за мир, пора заговорить более громким голосом", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Международные институты, прежде всего ООН, играют (или должны играть) важнейшую роль в построении мира. Нет более масштабной организации, чем ООН, и ее деятельность не должна быть политизирована, поскольку именно ООН имеет наибольшие шансы начать мирные переговоры", - отметил Сийярто.

По его мнению, "в этом отношении хорошей новостью является то, что в сентябре председателем Генеральной Ассамблеи ООН станет человек, приверженный делу мира". "Для Денниса Фрэнсиса из Тринидада и Тобаго продвижение дела мира является ключевым вопросом. На нашей вчерашней встрече в Нью-Йорке мы заверили друг друга во взаимной поддержке. Нас, желающих мира, становится все больше и больше", - заключил министр. 

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