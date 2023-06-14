Би-би-си: западные чиновники признают, что наступление ВСУ идет крайне тяжело

Российские войска хорошо держат оборону на подготовленных позициях и отступают между тактическими линиями, рассказал источник вещательной корпорации

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Представители западных стран признают, что наступление ВСУ идет крайне тяжело. Как сообщила в среду вещательная корпорация Би-би-си, соответствующее заявление прозвучало в ходе брифинга, проведенного для журналистов на условиях анонимности высокопоставленными западными чиновниками.

"Российские войска в целом хорошо держат оборону на тщательно подготовленных позициях и отступают между тактическими линиями. Использование подхода маневренной обороны создает проблемы для украинцев и дорого обходится наступающим силам. Поэтому в настоящий момент наступление идет медленно", - заявил источник. "Это крайне тяжело. Им приходится наступать на хорошо укрепленные линии обороны, которые россияне готовили месяцами", - добавил он.

В ходе брифинга также подчеркивалось, что в происходящем "нет ничего неожиданного", так как изначально было ясно, что летнее наступление украинских сил будет рискованной и сложной операцией.

Президент РФ Владимир Путин 9 июня, общаясь с журналистами, подтвердил начало контрнаступления ВСУ. Он отметил, что Киев бросил в бой свои стратегические резервы, но наступление не имеет успеха благодаря мужеству и героизму российских солдат. По его словам, "ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли своих целей и задач".