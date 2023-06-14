CBS: США рассчитывают завершить обучение ВСУ применению танков Abrams к концу лета

По информации источников телекомпании, в настоящее время Пентагон проводит подготовку около 1,7 тыс. украинцев

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Американские власти планируют, что около 200 украинских военнослужащих к концу лета под руководством Пентагона завершат обучение применению танков M1A1 Abrams на поле боя. Об этом сообщила в среду телекомпания CBS со ссылкой на источники.

По их информации, в настоящее время войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят подготовку в Германии на специально оборудованных для тренировок танках, пока проводится ремонт обещанного Вашингтоном Киеву 31 Abrams. Ожидается, что ВСУ получат их после завершения обучения в начале осени. Украинские военнослужащие, как отмечают источники телекомпании, сейчас на третьей неделе подготовки из 12 запланированных.

Минобороны США, по словам собеседника CBS, наблюдает за контрнаступлением ВСУ, в котором принимают участие подготовленные ранее ведомством военнослужащие. Вашингтон на основе этого сделает выводы о том, какие изменения следует внести в программу обучения в будущем.

В целом с февраля 2022 года США обучили более 11 тыс. бойцов ВСУ. В настоящее время Пентагон проводит подготовку около 1,7 тыс. украинцев.

Всего же, по данным телекомпании, США, их союзники и партнеры совместно обучили 57 тыс. бойцов ВСУ. Сейчас порядка 6 тыс. украинцев проходят подготовку на 40 объектах за пределами Украины. Это число снизилось по сравнению с максимальным значением весной этого года, когда подготовку проходили около 12 тыс. военнослужащих на различных объектах.