Fox: Трамп смог собрать более $2 млн пожертвований после предъявления ему новых обвинений

Встреча экс-президента США с его сторонниками проходила в гольф-клубе в Бедминистере

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп смог получить более $2 млн пожертвований на свою предвыборную кампанию на мероприятии в штате Нью-Джерси во вторник, которое он провел после предъявления ему обвинений в суде Майами в ненадлежащем обращении с секретными документами, сообщил в среду телеканал Fox News.

По его сведениям, экс-глава американской администрации на встрече со своими сторонниками, организованной в гольф-клубе в Бедминистере, получил $2,04 млн пожертвований.

Это уже не первый случай, когда судебные разбирательства в отношении Трампа приводят к росту сбора взносов на его предвыборную кампанию. После того, как весной 2023 года ему предъявили обвинения в суде Нью-Йорка о подлоге финансовых документов, политик собрал $15,4 млн за следующие две недели.