Министры обороны стран НАТО заслушают доклад Киева о наступлении и обсудят поставки оружия

Глава оборонных ведомств также рассмотрят подготовку украинских летчиков, так как это откроет возможность поставлять Украине истребители F-16

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Плановая двухдневная встреча глав оборонных ведомств стран НАТО откроется в Брюсселе, на полях нее в четверг состоится заседание контактной группы по поставкам оружия на Украину, а также заседание комиссии НАТО - Украина. Как сообщил в среду на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, министры заслушают доклад своего украинского коллеги Алексея Резникова о наступлении ВСУ и понесенных в ходе него потерях и сделают заявления о новых военных поставках Киеву. Также пройдет внеочередное заседание группы ядерного планирования НАТО, главной темой которой станет решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии.

Потери и поставки

Столтенберг подтвердил потери западной техники ВСУ в ходе наступления, отметив, что альянс ожидает 15 июня информации на эту тему от Резникова. В то же время Столтенберг утверждал, что все страны альянса привержены продолжению поставок оружия Киеву вне зависимости от потерь.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Как заявил во вторник на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин, ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.

По словам Столтенберга, министры обороны также обсудят на заседании 15 июня долгосрочную программу военной помощи Украине.

Глава оборонных ведомств рассмотрят и подготовку украинских летчиков, так как это откроет возможность поставлять Украине истребители F-16. Столтенберг отметил, что решения о поставках истребителей четвертого поколения, включая F-16, пока не приняты, но напомнил о поставках Киеву странами НАТО десятков самолетов советского производства. Практически синхронно с заявлениями генсека Минобороны Нидерландов сообщило, что центр подготовки пилотов для ВСУ будет открыт "в Восточной Европе" и что сейчас страны, которые намерены их обучать, готовят специальную программу тренировок.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 25 мая, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16.

Подготовка военных

В рамках подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля министры обороны обсудят подготовку военных планов альянса и планов входящих в него государств по развертыванию свыше 300 тыс. военных на территории стран блока при поддержке значительных воздушных и морских сил, сообщил Столтенберг. Кроме того, в рамках подготовки к саммиту и повышения военной мощи альянса министры обороны 16 июня значительно повысят требования НАТО к запасам основных видов боеприпасов, что даст ВПК входящих в него государств сигнал для расширения их производства. Представители 25 крупнейших военных концернов США и стран Европы приглашены в Брюссель для обсуждения расширения военного производства.

Группа ядерного планирования

На внеочередном заседании группы ядерного планирования альянса, помимо размещения ядерного оружия России в Белоруссии, будет обсуждаться ситуация вокруг Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, в котором Россия приостановила свое участие после того, как США фактически блокировали проведение взаимных инспекций в рамках этого документа.

В настоящее время от 150 до 200 ядерных авиабомб США размещены на территории пяти неядерных стран НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

На сегодняшний день эксперты, в том числе из Федерации американских ученых, полагают, что речь идет о бомбах типа В-61 мощностью 18 мегатонн каждая. Они размещены на шести авиабазах: в Германии (Бюхель, более 20 штук), Италии (Авиано и Геди, 70-110 штук), Бельгии (Кляйне Брогель, 10-20 штук), Нидерландах (Волкель, 10-20 штук) и Турции (Инджирлик, 50-90 штук).

С момента завершения холодной войны США игнорировали все призывы убрать из Европы свое тактическое ядерное оружие.