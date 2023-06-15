Палата представителей США призвала РФ немедленно освободить осужденного за шпионаж Уилана

Также конгрессмены потребовали предоставить неограниченный консульский доступ к заключенному, пока он остается в России

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в среду одобрила резолюцию, призывающую российские власти немедленно отпустить на свободу осужденного в России за шпионаж Пола Уилана. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

"Палата представителей призывает правительство Российской Федерации немедленно освободить Пола Уилана из заключения. Палата представителей призывает правительство Российской Федерации выполнять обязательства международных договоров и предоставить неограниченный консульский доступ к Полу Уилану, пока он остается в заключении в России", - говорится в тексте документа.

Имеющий гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании Уилан был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ. Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Во вторник конгрессмены также одобрили резолюцию, призывающую российские власти немедленно освободить арестованного в РФ за шпионаж корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.