СМИ сообщили о смерти губернатора провинции Западный Дарфур

По данным телеканала AlHadath, за убийство Хамиса Абакара ответственны силы быстрого реагирования

КАИР, 15 июня. /ТАСС/. Губернатора суданского штата Западный Дарфур Хамиса Абакара убили в городе Эль-Генейна. Об этом сообщил в среду телеканал AlHadath со ссылкой на источники.

При этом, по утверждению источников в суданской армии, ранее Абакар был задержан силами быстрого реагирования, которые и ответственны за его убийство.

В свою очередь, представитель спецназа заявил телеканалу, что силы быстрого реагирования не имеют отношения к гибели Абакара.

Ранее в среду власти штата информировали о том, что жертвами вооруженных столкновений между суданской армией и отрядами сил быстрого реагирования в Западном Дарфуре стали более 1 тыс. человек. По их словам, бои между противоборствующими сторонами идут с применением тяжелых орудий, в результате столкновений и постоянных обстрелов в Эль-Генейне уничтожены все больницы и госпитали, у раненых нет возможности получить медицинскую помощь.