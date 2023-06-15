Белый дом видел, что Fox News сопроводил эфир с Байденом фразой "воображаемый диктатор"

Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер не стала комментировать произошедшее

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Белый дом обратил внимание на подпись "воображаемый диктатор", которой телеканал Fox News сопроводил трансляцию выступления президента США Джо Байдена. Однако пресс-секретарь администрации американского лидера Карин Жан-Пьер отказалась комментировать инцидент.

"Я могла бы сказать на эту тему примерно 787 миллионов вещей. То, что мы видели прошлым вечером, - это неправильно, но я не буду вдаваться в это", - сказала Жан-Пьер в среду во время брифинга для журналистов.

Присутствующие в Белом доме репортеры попросили пресс-секретаря все же озвучить какой-то комментарий на эту тему. "Думаю, я только что прокомментировала это", - ответила она.

Подпись, во вторник вечером появившаяся внизу экрана, звучала следующим образом: "Воображаемый диктатор выступает в Белом доме после ареста своего политического соперника". Это сообщение оставалось в эфире "Фокс ньюс" примерно полминуты. В это время на одной половине экрана зрители могли видеть Джо Байдена, а на другой - экс-президента США Дональда Трампа, который выступал в штате Нью-Джерси после предъявления ему в суде Майами обвинений в ненадлежащем обращении с секретными документами.