Венесуэла рассматривает возможности энергетического сотрудничества со странами ЕС

Как отметил министр иностранных дел и нефтяной промышленности страны Иван Хиль, такое сотрудничество может поспособствовать "полному росту производства" в Венесуэле

КАРАКАС, 15 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел и нефтяной промышленности Венесуэлы Иван Хиль и Рафаэль Тельечеа провели в среду встречу с главами дипломатических представительств стран Европейского Союза, аккредитованных в Венесуэле с целью развития сотрудничества в энергетике и производственной сфере. Об этом говорится на сайте МИД Венесуэлы.

"Вместе с Тельечеа мы приняли сегодня глав дипломатических миссий ЕС Испании, Италии, Франции и Германии и обсудили возможности сотрудничества в энергетике в нашей стране для полного роста производства", - отметил на своей странице в Twitter Хиль. "Венесуэла подтвердила свою готовность к диалогу по средствам Боливарианской дипломатии с блоком стран, чтобы улучшить коммуникацию и историческое сотрудничество на благо народов", - говорится на сайте МИД об итогах встречи с послами стран ЕС.

Венесуэла, начиная с 2015 года, находится под санкциями США. В настоящее время их насчитывается более 900. Наибольший ущерб экономике Венесуэлы наносят жесткие ограничительные меры, принятые в 2019 году против государственной нефтегазовой компании PDVSA (Петролеос де Венесуэла), которые включают запрет на экспорт нефти. По оценкам вице-президента Венесуэлы Дэлси Родригес, от американских санкций, наложенных на нефтяную промышленность, южноамериканская страна потеряла более $232 млрд США.