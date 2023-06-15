Глава Минюста США отверг упреки в политизации дела Трампа

Меррик Гарленд заявил, что расследование дела было непредвзятым

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд отверг упреки в политизации расследования дела о предполагаемом ненадлежащем обращении предыдущего американского президента Дональда Трампа с секретными документами. Глава Минюста США заявил, что расследование этого дела, завершившееся на днях выдвижением спецпрокурором Джеком Смитом уголовных обвинений в адрес Трампа, было независимым и непредвзятым.

"Как вы знаете, я не могу говорить о деталях этого или любого другого разбираемого уголовного дела. Как я сказал при назначении г-на Смита, я поступил таким образом, потому что это подчеркивает приверженность Министерства юстиции как независимости, так и подотчетности. Г-н Смит - кадровый прокурор с большим стажем работы, он собрал группу опытных и талантливых прокуроров и оперативных работников [правоохранительных органов], разделяющих его приверженность непредвзятости и верховенству закона", - сказал в среду журналистам Гарленд. Его, в частности, просили уточнить, когда именно он узнал о намерении Смита предъявить обвинения Трампу, почему не предотвратил такое развитие событий.

"Ответы на любые вопросы относительно этого дела надо искать в тех документах, которые они [спецпрокурор Смит и его подчиненные] подают в суд", - убежден министр.

"Моя роль полностью [в нынешней ситуации] соответствует правилам, которые очерчивают сферу ответственности генерального прокурора применительно к назначению специального прокурора. И я следовал этим правилам", - добавил Гарленд. Он категорически отказался давать какие-либо еще комментарии на этот счет.