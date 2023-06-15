СМИ: погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание журналистам

Погибший успел рассказать о низком профессионализме украинских военных, передает газета Ilta-Sanomat

ТАСС, 15 июня. Наемник из Финляндии, воевавший в рядах ВСУ, оставил загадочное послание корреспонденту финской телерадиокомпании Yle незадолго до своей смерти. Об этом во вторник сообщила газета Ilta-Sanomat.

"Когда я уйду с передовой, вы получите отличный материал", - передает издание послание погибшего на прошлых выходных наемника.

Покойный в течение "долгого времени" поддерживал связь с корреспондентом Yle, рассказывая о положении дел на театре военных действий, отмечает газета. В частности, он упоминал низкий уровень профессионализма ВСУ. "Тот, кто привык к стандартам НАТО, очень быстро потеряет голову на передовой", - говорил наемник.

26 мая пресс-служба СК РФ сообщила, что более 2 тыс. наемников из 71 страны принимают участие в боевых действиях против российской армии в зоне СВО. В сообщении отмечалось, что в их числе 366 граждан Грузии, 234 - из США, 233 - из Великобритании, 185 - из Сирии, еще 70 - из Канады и других стран. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в карательных акциях и боевых действиях участвуют свыше 2,5 тыс. иностранных наемников, что приводит к эскалации и затягиванию конфликта.