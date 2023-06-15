Каракас потребовал от Вашингтона освободить венесуэльского дипломата

Задержание, арест и экстрадиция Алекса Сааба были произведены с нарушением норм международного права, подчеркнули в парламенте Венесуэлы

КАРАКАС, 15 июня. /ТАСС/. Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы потребовал от США незамедлительно освободить дипломатического посланника южноамериканской страны Алекса Сааба, который три года находится под арестом в США. "Мы готовы каждый день бороться за освобождение Алекса Сааба до тех пор, пока он не будет освобожден и не вернется в свой дом", - заявил Родригес в среду на международном форуме в защиту венесуэльского дипломата, который проходил в Каракасе и транслировался в прямом эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.

Родригес напомнил, что из-за американских санкций, введенных против Венесуэлы, Сааб "совершал зарубежные поездки в поисках медикаментов и продовольствия для венесуэльского народа, который находится под американским давлением". Он подчеркнул, что задержание, арест и экстрадиция венесуэльского дипломата произведены с грубым нарушением норм международного права.

Дипломатический посланник Венесуэлы был задержан 12 июня 2020 года по требованию США в Кабо-Верде, где его самолет сделал техническую посадку для заправки топливом. В октябре 2021 года он был экстрадирован в США, где обвиняется в отмывании $350 млн в американских банках. Суд над Саабом был назначен на 11 октября минувшего года, но до настоящего времени не состоялся.