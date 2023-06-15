Президент Туркмении поздравил председателя КНР с юбилеем

Сердар Бердымухамедов подчеркнул личный вклад Си Цзиньпина в укрепление туркмено-китайских отношений

АШХАБАД, 15 июня. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил поздравления с 70-летием председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Под Вашим мудрым руководством Китайская Народная Республика добилась огромных успехов в социально-экономическом развитии и в настоящее время уверенно движется вперед по пути построения модернизированного социалистического государства", - цитирует текст поздравления газета.

Как пишет издание, Бердымухамедов подчеркнул личный вклад председателя КНР в укрепление традиционно дружественных туркмено-китайских отношений, которые имеют характер всестороннего стратегического партнерства. Туркменский лидер также выразил убежденность, что реализация основных направлений дальнейшего сотрудничества, о которых достигнута договоренность в этом году в Пекине и Сиане, позволит наполнить двустороннее взаимодействие новым содержанием на благо обоих народов.

Поздравления в адрес Си Цзиньпиня также направил Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) страны Гурбангулы Бердымухамедов. "Мы высоко ценим Ваш личный вклад в укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Туркменистаном и Китаем. Глубоко убежден, что стратегическое партнерство между нашими странами, основанное на принципах взаимного уважения, доверия и равноправия, будет и далее успешно развиваться на благо наших народов, в интересах всеобщего мира и устойчивого развития", - приводит текст его поздравления газета.

Председатель КНР Си Цзиньпин отмечает в четверг 70-летие, он родился 15 июня 1953 года в уезде Фупин провинции Шэньси.