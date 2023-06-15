Президент Ирана прибыл с официальным визитом на Кубу

Страны намерены активизировать сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес

ГАВАНА, 15 июня. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в среду вечером с официальным визитом на Кубу. Об этом сообщил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья.

"Мы тепло встретили на Кубе президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. Его официальный визит позволит нам продолжить укрепление почти 44-летних двусторонних отношений и активизировать связи в сферах, представляющих взаимный интерес", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее президент Ирана посетил Венесуэлу и Никарагуа, где встретился с лидерами этих стран. Во время визитов были заключены соглашения о сотрудничестве в разных сферах.