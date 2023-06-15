В Казахстане с начала 2023 года задержали более 30 человек по подозрению в терроризме

Еще 10 человек за этот же период были осуждены за совершение преступлений террористического характера, сообщили в Комитете национальной безопасности республики

АСТАНА, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана с начала текущего года задержали 32 человека, которых подозревают в совершении преступлений террористического характера. Об этом сообщила пресс-служба КНБ республики.

"С начала 2023 года подразделениями антитеррора КНБ по подозрению в совершении преступлений террористического характера задержан 31 житель нашей республики и иностранец. Судебными органами за этот же период к различным срокам лишения свободы по таким фактам осуждены еще 10 человек", - говорится в сообщении.

Отмечено, что вступил в законную силу приговор суда города Атырау о признании жителя Атырауской области виновным по факту пропаганды терроризма с наказанием в виде лишения свободы на пять лет. "Следствием доказано, что он активно распространял среди верующих радикальную религиозную идеологию и призывал к насильственным действиям в отношении гражданских лиц", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, суд Шымкента по аналогичным фактам к семи годам лишения свободы приговорил двух жителей этого города, попавших под влияние проповедников международных террористических организаций. "В ходе расследования выяснилось, что они посредством социальных сетей пропагандировали идеологию терроризма. Кроме того, пытались наладить связь с зарубежными боевиками для выезда в зоны террористической активности. Вина указанных лиц полностью доказана свидетельскими показаниями, вещественными доказательствами и иными материалами", - уточнили в пресс-службе.