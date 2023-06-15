15 июня, 03:40

СМИ: депутат Сейма опасается, что США и правительство Польши втянут страну в мировую войну

Януш Корвин-Микке считает, что основная цель Соединенных Штатов - ослабить Россию

ТАСС, 15 июня. Лидер польской партии "Конфедерация" и депутат Сейма Януш Корвин-Микке в четверг выразил в интервью изданию газете Mysl Polska опасения по поводу возможного втягивания Польши Соединенными Штатами и правящей партией страны "Право и справедливость" в новую мировую войну из-за украинского конфликта.

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"Я очень боюсь, что они [США и правительство Польши] втянут нас в этот конфликт. Рвение партии "Право и справедливость", которая подталкивает к этой мировой войне, действительно достойно осуждения", - заявил политик, отвечая на вопрос о перспективах дальнейшей эскалации украинского кризиса и роли США и Польши в ней.

Корвин-Микке отметил рост и развитие БРИКС как фактор, заставляющий Вашингтон нервничать. "Скоро она [БРИКС] отберет у американцев монополию на мировую валюту. Так что в данный момент американцы могут сделать ставку на мировую войну, если есть шанс, что БРИКС не оформится окончательно", - сказал он.

Парламентарий добавил, что основной целью США в конфликте на Украине является ослабление России, а польское правительство готово наносить вред стране, чтобы помочь Вашингтону в этом деле. "Как я уже говорил, Польшей управляют идиоты. И они применяют принцип: пусть погибнет половина Польши, чтобы погибла вся Россия", - резюмировал депутат. 

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