По мнению Дугласа Макгрегора, украинские военные не могут добраться до линии обороны и прорвать ее

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Киевские власти в своем контрнаступлении не добились каких-либо результатов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут приблизиться к российским оборонительным рубежам. С такой оценкой выступил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

В частности, Макгрегор указал, что те успехи, о которых сообщает Киев, зачастую относятся к отдаленным от оборонительных линий участкам. "Они [ВСУ] не добились совершенно никаких успехов, так как в украинском контрнаступлении все крутится вокруг способности достичь линии обороны, взломать ее и затем подобраться к важному пункту, например Мелитополю, - сказал он в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано, отрывок из которой был опубликован на YouTube-канале ведущего в среду. - Этого не произошло".

Экс-советник главы Пентагона отметил, что ВСУ в качестве достижений могут демонстрировать "два или три разрушенных здания, которые располагаются в 15-25 км" от российских рубежей обороны.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Как заявил во вторник на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин, ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.

Газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации писала ранее, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.