СМИ: партнерство Китая и РФ имеет огромное значение для энергобезопасности

По информации газеты Global Times, энергетическое сотрудничество всегда было важной составляющей экономических и торговых отношений стран, невзирая на критику со стороны некоторых западных политиков

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Стратегическое партнерство КНР и России имеет огромное значение для обеспечения региональной энергетической безопасности и стимулирования глобального низкоуглеродного развития. Такую точку зрения высказали в четверг авторы статьи, опубликованной в газете Global Times.

"Энергетическое сотрудничество всегда было важной составляющей китайско-российских экономических и торговых отношений, невзирая на критику со стороны некоторых западных политиков, - подчеркивается в статье. - Оно [энергетическое партнерство двух стран] не только обладает потенциалом для дальнейшего расширения, но и имеет огромное значение для региональной энергетической безопасности, и даже для глобального низкоуглеродного развития".

Как уточняется в материале, недавнее подписание президентом РФ Владимиром Путиным закона о ратификации межправсоглашения о поставках газа из России в КНР по дальневосточному маршруту - "важный шаг в продвижении двустороннего сотрудничества". Также отмечается, что российско-китайское партнерство в данном направлении "соответствует общей тенденции развития глобальной энергетики".

Авторы статьи полагают, что Запад "не имеет права оказывать давление на Китай для отказа от сотрудничества с РФ из-за украинского кризиса", поскольку Пекин и Москва укрепляют взаимодействие, учитывая международные правовые нормы. "Китайско-российское сотрудничество в таких направлениях низкоуглеродного развития, как газовая сфера, играют ключевую роль в достижении целей углеродной нейтральности и в продвижении глобального "зеленого" развития", - пишут они.

Ранее Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с КНР о сотрудничестве в сфере поставок российского природного газа в Китай по дальневосточному маршруту. Соответствующие договоренности были заключены в Москве и в Пекине 31 января, они определяют условия экспорта, в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск в РФ и Хулинь в КНР. Кроме того, этот документ регулирует гражданско-правовые, налоговые и таможенные вопросы, определяет механизм разрешения споров в случае их возникновения.