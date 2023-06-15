Пенс считает преждевременными разговоры о помиловании Трампа

Бывший вице-президент США отметил, что против экс-главы государства выдвинуты серьезные обвинения

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал преждевременными разговоры о возможном помиловании экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа, при котором он занимал свой пост. Беседуя в среду с ведущими радиопрограммы "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона", Пенс не ответил на вопрос, намерен ли он помиловать Трампа, если одержит победу на президентских выборах в 2024 году.

"Во-первых, это серьезные обвинения. Как я уже говорил, я не могу оправдывать то, в чем его обвиняют <...>. Послушайте, я был губернатором в прошлом, и я объявлял помилования. Я отношусь к праву объявлять помилование очень серьезно. Это чрезвычайно важные полномочия для того, кто занимает руководящую должность. И я думаю, что говорить об этом сейчас преждевременно", - сказал бывший вице-президент.

7 июня он официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году. Помимо Пенса, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.