Палау попросила США усилить патрулирование своих вод после заходов китайских судов

Суда КНР были обнаружены в водах республики в мае, одно из них исследовало акваторию в районе залегания оптоволоконных кабелей, сообщил агентству Reuters президент Палау Сурангел Уиппс

ТАСС, 15 июня. Расположенная в Океании Республика Палау попросила США усилить патрулирование своих территориальных вод после недавних заходов китайских судов в ее исключительную экономическую зону. Об этом агентству Reuters в среду сообщил президент Палау Сурангел Уиппс.

По его словам, суда КНР были обнаружены в водах Палау в мае, одно из них исследовало акваторию в районе залегания оптоволоконных кабелей, критически важных для обеспечения связи в стране.

Глава государства также отметил, что выступает за увеличение американского военного присутствия на Палау, включая дислокацию войск в придачу к уже размещенной береговой охране США.

Уиппс добавил, что поднимет вопрос о "вторжениях" судов Китая в территориальные воды страны в ноябре на встрече лидеров Форума тихоокеанских островов, объединяющего Австралию и государства Океании.