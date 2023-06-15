Минск намерен активно включиться в работу ШОС

Президент Белоруссии Александра Лукашенко выразил надежду на вступление в организацию в ближайшее время

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Белоруссия в ближайшее время рассчитывает активно включиться в работу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в новом статусе. Об этом говорится в поздравлении президента республики Александра Лукашенко генеральному секретарю ШОС Чжан Мину по случаю 22-летия со дня образования организации, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Республика Беларусь привержена принципам "шанхайского духа" и, надеюсь, в самое ближайшее время присоединится ко всем правовым документам и активно включится во все форматы функционирования ШОС в новом статусе", - отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что ШОС превратилась в мощную многопрофильную структуру, заняла "достойное место в иерархии международных организаций и стала центром притяжения для многих государств Евразии". "Значение организации в современных условиях только возрастает", - говорится в поздравлении.

Глава государства поблагодарил генерального секретаря ШОС за внимательное и конструктивное отношение к взаимодействию с Белоруссией, за уже проделанную и продолжающуюся работу по вступлению страны в организацию в качестве полноправного члена. Лукашенко также пожелал Чжан Мину успешной деятельности ШОС по поддержанию мира, безопасности и устойчивого развития ее участников.

Белоруссия с 2015 года имеет статус наблюдателя при организации. В 2022 году начата процедура приема республики в члены ШОС.