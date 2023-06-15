Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

Президент Белоруссии также выразил уверенность в продолжении контактов между Минском и Пекином

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летием, отметив, что высоко ценит дружественные и доверительные отношения с ним. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Высоко ценю наши дружественные и доверительные отношения. Искренне рад, что на протяжении многих лет нас объединяет общее стремление к построению справедливого многополярного миропорядка и формированию условий для комплексного развития обеих стран", - говорится в поздравлении. Президент отметил, что с теплотой вспоминает встречу в марте 2023 года, выразив уверенность "в продолжении плодотворных контактов между Минском и Пекином для укрепления всепогодного и всестороннего стратегического партнерства".

По словам Лукашенко, он не сомневается, что Китай на высочайшем уровне проведет очередной форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь". "Республика Беларусь как первая страна в Восточной Европе, присоединившаяся к данному проекту, готова принять активное участие в мероприятии в этом году, внести новые идеи, направленные на обеспечение гармоничного и устойчивого развития на евразийском пространстве, и оказывать посильное содействие в качественной реализации китайской инициативы и совместном строительстве "Одного пояса, одного пути", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Си Цзиньпин, будучи поистине народным лидером великой державы, вносит "существенный вклад в поддержание мира во всем мире и содействие глобальному прогрессу. "Впечатляющие успехи КНР в создании модернизированного социалистического государства и возрождении китайской нации стали возможными благодаря Вашему стратегическому руководству, в основе которого абсолютное доверие партии и подлинное служение своему народу", - говорится в поздравлении.